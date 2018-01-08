ومر الإعصار المداري "آفا" عبر مدغشقر يومي الجمعة والسبت، وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها ما بين 140 و190 كيلومترا.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، في بيان، إن أكثر من 13 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار، في حين حصل أكثر من 16 ألف تلميذ على عطلة مدرسية حتى الخميس، بسبب مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي مارس 2017، ضرب الإعصار "إيناوو" مدغشقر، وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي، الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.

ودمر الإعصار "إناوو" نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج للعالم للفانيلا، وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي.

لكن جورج جيريارتس، رئيس رابطة مصدري الفانيلا، قال لـ"رويترز"، إن الإعصار "آفا" لم يضرب مناطق إنتاج الفانيلا، ولم يكن له "أي أثر" على الإنتاج.