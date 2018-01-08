واجتاز صانع الألعاب البرازيلي الفحص الطبي، يوم الاثنين، والذي اكتشف من خلاله أطباء برشلونة الإصابة التي أبعدته عن صفوف ليفربول في الانتصار على بيرنلي بهدف نظيف ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من يناير الجاري.

وقال برشلونة، في بيان بعد توقيع النجم البرازيلي للعقد رسميا، "يعاني كوتينيو من إصابة في فخذه الأيمن. سيغيب لمدة 20 يوما"، وهو ما يعني أنه من المحتمل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في لقاء قمة كتالونيا أمام إسبانيول في الرابع من فبراير المقبل.

ولو تأهل برشلونة إلى الدور التالي من كأس الملك على حساب سيلتا فيغو، فإنه قد يشارك في مباراة الدور التالي من المسابقة المحلية.

ووافق البارسا على دفع 142 مليون جنيه إسترليني (192 مليون دولار) لضم كوتينيو من ليفربول يوم السبت الماضي ليصبح أغلى صفقة يبرمها النادي الكتالوني.