وذكرت إدارة الإطفاء أن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ في الصباح الباكر عن نشوب الحريق.

وكان الرئيس دونالد ترامب في واشنطن وقت اندلاع الحريق.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" على تويتر أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق فيما يبدو.

وقالت إن الحريق شب قبيل السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الظهيرة بتوقيت غرينتش) قرب سطح البرج المؤلف من 68 طابقا.

والبرج كان مقر الإقامة الرئيسي لترامب قبل انتخابه رئيسا قبل نحو عام.