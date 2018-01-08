وأكد الجيش، في بيان، أن قواته تمكنت من تحرير سلسلة جبال أم العظم القريبة من الخط الدولي الرابط بين البقع ومدينة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة.

وبالسيطرة على سلسلة جبال أم العظم، نجحت القوات الشرعية في قطع خطوط إمدادات الميليشيات الإيرانية، ومنع مسلحيها من التسلل إلى الحدود السعودية.

ويأتي هذا التطور في وقت شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع المتمردين في عدد من المناطق، من بينها تجمعات للحوثيين في القاعدة البحرية في الحديدة.

وقتل أكثر من 30 حوثيا وأصيب آخرون في مواجهات مع القوات الحكومية وغارات طائرات التحالف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جبهة الساحل الغربي.