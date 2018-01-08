وجرى التقاط الفيديوهات يومي السبت والأحد، عندما تم تسجيل أقل من 39 درجة مئوية في درجة الحرارة بالجبل.

وقال المرصد، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن درجة الحرارة بلغت، السبت، 38 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يجعل جبل واشنطن ثاني أبرد مكان على الأرض.

وكانت إحدى مقاطع الفيديو التابعة للمرصد ذكرت أن سرعة الرياح، خلال الذروة، بلغت 109 أميال في الساعة أو 175 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستمر البرد القارس، الذي اجتاح الكثير من الولايات الأميركية منذ مطلع العام الجديد، يوما آخرا.