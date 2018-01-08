وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في التوجيهات الملكية "عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى."

وكان العاهل السعودي أصدر، فجر السبت، أوامر ملكية تقضي بصرف بدلات غلاء معيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.