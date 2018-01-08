أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمر ملكي منذ أيام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في التوجيهات الملكية "عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى."
وكان العاهل السعودي أصدر، فجر السبت، أوامر ملكية تقضي بصرف بدلات غلاء معيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.