وفاز كيريوس (22 عاما)، الأحد، على الأميركي راين هاريسون 6-4 و6-2، ليحرز لقبه الأول منذ دورة طوكيو اليابانية عام 2016.

وأتاح هذا اللقب للأسترالي المشاكس بالتقدم من المركز 21 إلى 17.

إلى ذلك، تقدم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون ثلاثة مراكز ليصبح تصنيفه الحادي عشر عالميا، بعد بلوغه نهائي دورة بيون الهندية، وخسارته أمام الفرنسي جيل سيمون.

ولم يطرأ تعديل على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الصادر قبل أسبوع من بدء بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "الغراند سلام" للموسم، والمقامة في ملبورن بين 15 يناير و28 منه.

ويتوقع أن تشهد البطولة غياب عدد من اللاعبين واللاعبات الاساسيين، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية البدنية للعودة من فترة غياب بسبب الإصابة.

في ما يأتي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الاسباني رافايل نادال 10600 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 9605

3- البلغاري غريغور ديميتروف 4990

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4610

5- النمسوي دومينيك تييم 4060

6- الكرواتي مارين سيليتش 3805

7- البلجيكي دافيد غوفان 3775

8- الأميركي جاك سوك 3165

9- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3060

10- الاسباني بابلو كارينيو بوستا 2615