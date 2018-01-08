وتركز الجلسات الثلاث التي تتضمنها الندوة على عدة عناوين أبرزها محاولات قطر لزعزعة استقرار البحرين، والتدخل في شؤون الدول المجاورة، ومحاولة إسقاط الأنظمة الشرعية والمؤسسات، وسبل التصدي لسياسات قطر، وما تشكله من خطورة على أمن الخليج.

وقال مراسلنا إن الندوة تستضيف العديد من الخبراء السياسيين والأكاديميين والشخصيات السياسية العربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركة عدد من مراكز الأبحاث.

ويسعى المشاركون إلى بلورة رؤيا للتصدي لسياسات قطر وتحليل آفاق المستقبل في العلاقة معها، لا سيما مستقبل علاقة مملكة البحرين التي تتهم قطر بالاستيلاء على أراض تابعة للمملكة.

وتركز الجلسة الأولى على البحرين، وملف تجنيس بحرينيين من قبل قطر على أساس مذهبي.

بينما تركز الجلستان الثانية والثالثة على تجارب دول عربية أخرى تتهم قطر بدعم ميليشيات بهدف إسقاط الأنظمة السياسية والشرعية، والسيناريوهات المستقبلية لإبعاد الخطر عن أمن الخليج.