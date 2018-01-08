ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة (9:58 ثوان في 100 متر و19:19 ثانية في 200 متر)، عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة نشرتها الأحد صحيفة "صنداي إكسبرس" البريطانية، أكد الجامايكي البالغ 31 عاما "سنقوم بتجربة مع دروتموند في مارس، وستحدد ما سأقوم به في مسيرتي، وأي طريق سأسلكه".

وواصل "إذا قالوا أني جيد، وأني بحاجة إلى بعض التمارين، فسأقوم بذلك (...) أشعر بالتوتر. أنا لا أتوتر عادة لكن هذا الأمر مختلف، هذه كرة القدم الآن. أحتاج إلى الوقت للتأقلم لكني سأعتاد عليها ما أن ألعب بضع مباريات".

ويتشارك بولت مع دورتموند الراعي الرسمي، وهو شركة التجهيزات الرياضية "بوما" التي كانت خلف هذه التجربة.

وكشف بولت:"أن أحد أكبر أحلامي هو التوقيع مع مانشستر يونايتد. إذا قال دورتموند أني جيد بما فيه الكفاية، سأنكب (على العمل) وأتمرن بكل عزيمة".

وواصل "تحدثت إلى (مدرب يونايتد السابق الاسكتلندي) أليكس فيرغوسون وقلت له أن عليه التوصية بي. فقال لي، إذا وصلت إلى قمة لياقتي البدنية وأصبحت جاهزا، سيرى ما في إمكانه فعله".