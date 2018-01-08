وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في عدد الأحد، إن جانا بارتنرز ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، بعثا رسالة إلى أبل السبت، يطالبانها ببحث تطوير برنامج يسمح للآباء والأمهات الحد من استخدام أبنائهم للهاتف.

وأضافت الصحيفة أنهما طلبتا من أبل أيضا بحث أثر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية على الصحة العقلية.

ولم يرد نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، وهو أحد أكبر صناديق التقاعد العام في البلاد، وأبل على طلبات للتعليق.

وقالت وول ستريت إن جانا ونظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا يسيطران معا على أسهم في أبل قيمتها نحو ملياري دولار.

وأصبحت قضية إدمان الشباب للهواتف المحمولة مبعث قلق متزايد في الولايات المتحدة، إذ يشكو الآباء من أن أبناءهم لا يمكنهم التخلي عن هواتفهم المحمولة.

وتقول صحيفة وول ستريت إن نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا وجانا يشعران بالقلق خشية أن تتضرر سمعة أبل وأسهمها إذا لم تتعامل مع هذه المخاوف.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة كومون سينس ميديا عام 2016، يشعر نصف المراهقين في الولايات المتحدة أنهم أدمنوا هواتفهم المحمولة، وأن عليهم الرد فورا على الرسائل النصية التي تصلهم.

وسلط الضوء على قضية إدمان الهواتف المحمولة بعد أن أعلنت نجمة قناة ديزني التلفزيونية السابقة سيلينا جوميز (24 عاما)، أنها ألغت جولة عالمية في عام 2016 للعلاج من الاكتئاب، وتراجع ثقتها في النفس، وهي مشاعر ربطتها بإدمانها لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق إنستغرام لنشر الصور على الهاتف المحمول.