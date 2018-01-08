ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وفي الأسبوع الماضي لامس الذهب أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار.



وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة اليوم إلى 1318.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.155 اليوم ليصعد من أقل مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 91.751 الذي سجله في الثاني من يناير.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.6 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 966.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1096 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار الأسبوع الماضي.