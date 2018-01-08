وقال مصدر أمني إن المسلحين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 8 مسلحين، وتم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف علي هوياتهم.

وتخوض القوات المصرية حملة أمنية واسعة ضد المتشددين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.