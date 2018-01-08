وحققت القوات الشرعية تقدما شمالي جسر عرفان جنوبي حيس، واستولت على أسلحة وعتاد للمتمردين، من بينها مدفع هاون ومنصات إطلاق صواريخ كاتيوشا.

كما أعلن الجيش اليمني عن استعادة قواته وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف، السيطرة على بعض المواقع في جبهة البُقع في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين على الحدود مع السعودية.

واكد الجيش في بيان له ان قواته سيطرت على سلسلة جبال أم العظم القريبة من الخط الدولي الرابط بين البقع ومدينة صعدة، مِمّا يقطع خطوط إمدادات المليشيات ويمنع تسللهم إلى الحدود السعودية.

ويأتي هذا التطور في وقت شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مواقع المتمردين في عدد من المناطق، من بينها تجمعات للحوثيين في القاعدة البحرية في الحديدة.

كما شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الجرة جنوبي حيس، مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقتل أكثر من 30 حوثيا وأصيب آخرون في مواجهات مع القوات الحكومية وغارات طائرات التحالف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية وسعت هجومها على تجمعات الحوثيين جنوبي وغربي مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة.

وشنت هجمات على مواقعهم بين حيس والخوخة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، من بينهم القائد الميداني الحوثي عبد الله محسن القديمي.

معارك في تعز

وفي تعز، قتل 12 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات متفرقة مع القوات الشرعية التي تصدت لهجمات المتمردين في جبهة الضباب.

كما قتل 5 مسلحين من الميليشيات في تبة الصالحين جنوبي تعز، فيما قتل اثنان وأصيب آخرون إثر كمين للقوات الحكومية استهدف تعزيزات للحوثيين في قرية الحجيج القحيفة بجبهة مقبنة غربي تعز.

وصدت قوات الجيش الوطني هجومين منفصلين للميليشيات في جبهة الأشروح بجبل حبشي، وتلة الصياحي ووادي حذران بالضباب غربي مدينة تعز، حيث دارت مواجهات ليلية إثر هجوم للحوثيين.

واستعادت القوات الشرعية موقع الكربة بالقرب من جبل المنعم في جبهة الضباب بعد ساعات من سقوطها بيد المتمردين خلال الليل، مما أسفر عن سقوط 5 من الحوثيين واثنين من أفراد القوات الشرعية.