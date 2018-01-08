وأحرز مكولوم 25 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة، وأضاف زميله موريس هاركليس 19 نقطة ليخرج الفريق بالانتصار رغم غياب لاعبه البارز داميان ليلارد بسبب الإصابة.

وتألق لاماركوس أولدريدج أمام فريقه السابق وسجل 30 نقطة لسبيرز كما استحوذ على 14 كرة مرتدة.

وأضاف المخضرم مانو جينوبيلي ست رميات ثلاثية من 9 محاولات ليسجل 26 نقطة وهو أكبر عدد له من النقاط هذا الموسم مع سبيرز.

وافتقد سبيرز لاعبه كواهي ليونارد بسبب إصابة في الكتف.

وسجل ديفن بوكر 26 نقطة ليقود فينكس صنز للفوز 114-100 عل ىأوكلاهوما سيتي ثاندر وانتفض ميامي هيت في الربع الأخير ليتفوق بصعوبة 103-102 على يوتا جاز.

كما فاز لوس أنجليس ليكرز 132-113 على أتلانتا هوكس، وتغلب نيويورك نيكس 100-96 على دالاس مافريكس.