ولم تلعب ستيفنز أي مباراة منذ خوض نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات في نوفمبر الماضي، وظهرت اليوم بشكل متواضع أمام جيورجي، وارتكبت 35 خطأ سهلا، لتخسر 6-3 و6-صفر أمام اللاعبة البالغ عمرها 26 عاما في أكثر من ساعة بقليل.

ولم تحقق ستيفنز، المصنفة 13 عالميا، أي انتصار منذ تفوقها على ماديسون كيز في نهائي بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر.

وخسرت ستيفنز مباراتي الفردي في كأس الاتحاد أمام روسيا البيضاء، وخسرت مرتين في البطولة الختامية لموسم السيدات، كما خسرت في الدور الأول لبطولتين في الصين.

وستلعب جيورجي في المباراة المقبلة في الدور الثاني مع بترا كفيتوفا، الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون، أو ميريانا لوتشيتش-باروني التي بلغت قبل نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وتقام بطولة أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام خلال 15-28 يناير.