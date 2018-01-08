وتضم تشكيلة "المنتخب" الحارس البرازيلي إديرسون المنتقل الصيف الماضي من بنفيكا إلى مانشستر سيتي، في صفقة قدرت بـ39 مليون يورو.

فيما يضم خط الدفاع الظهير كايل والكر الذي انتقل من توتنهام إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

وتحتوي القائمة أيضان المدافع جون ستونز من إيفرتون إلى مانشستر سيتي أيضا، مقابل 53 مليون يورو عام 2016.

كما أصبح الهولندي فان دايك أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله من ثاوسهامبتون إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو، ليكسر فان دايك الرقم السابق لبنجامين ميندي، الذي انتقل من موناكو إلى مانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو.

أما خط الوسط فيضم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي انتقل عام 2014 من موناكو إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 70 مليون يورو.

ويوجد في خط الوسط أيضا الفرنسي بول بوغبا المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، مقابل 105 ملايين يورو، عام 2016.

وفي الوسط أيضا كوتينيو المنتقل حديثا من ليفربول إلى برشلونة، وبلغت صفقة انتقاله 160 مليون يورو.

في الهجوم غاريث بيل الذي انتقل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد مقابل 96 مليون يورو في 2013.

وهنا أيضا عثمان ديمبيلي الذي انتقل صيف العام الماضي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 147 مليون يورو.

وأخيرا أغلى لاعب في العالم نيمار دا سيلفا المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.