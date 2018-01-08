ويقول باحثون من جامعة ليدز ومؤسسة القلب البريطانية إن النساء يحرمن من "العلاج المنقذ للحياة" لذلك تكون فرصة تعرضهن للنوبات القلبية كبيرة.

يذكر أن حوال 42 ألف رجل و28 ألف امرأة يموتون بسبب أمراض القلب في بريطانيا كل عام، وترتبط معظم الوفيات بالنوبات القلبية.

إلا أن الدراسة الجديدة وجدت أن ثلاثة أضعاف العدد المتوقع من النساء لقين مصرعهن بسبب النوبة القلبية، مقارنة مع الرجال.

وقال البروفسور كريس غيل، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ليدز "نحن في حاجة إلى العمل بجد لتحويل النظرة التي تقول إن النوبات القلبية تؤثر فقط على نوع معين من الأشخاص".

وأضاف "عادة، عندما نفكر في مريض بنوبة قلبية، نقول إن الأمر يتعلق برجل في منتصف العمر ويعاني من زيادة الوزن، أوالسكري أوالتدخين. هذا ليس هو الحال دائما."

وتابع "تؤثر النوبات القلبية على الطيف الواسع من الأشخاص.. بمن فيهم النساء".