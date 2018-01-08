ووفقاً لما لموقع "سبورت 360" ، فأن راموس ، طالب فلورنتينو بيريز بالرد على تعاقد برشلونة مع كوتينيو، بإبرام الكثير من الصفقات في يناير.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن سيرجيو راموس أبلغ فلورنتينو بيريز، بإحتياج العملاق المدريدي إلى بعض التدعيمات القوية، ولا يمكنه الجلوس مكتوفي الأيدي وهو يري أن الغريم الأبدي برشلونة يتعاقد مع لاعبين من الصف الأول في أوروبا.

وكانت صحيفة "دون بالون" قالت في وقت سابق أن راموس قد أخبر إدارة النادي باللاعب الذي يجب أن يتحركوا للتعاقد معه في "الميركاتو الشتوي" الحالي.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن اللاعب الدولي الإسباني يرى أن اللاعب إينيغو مارتينيز مدافع نادي ريال سوسيداد الإسباني هو اللاعب المطلوب لتدعيم قلب دفاع النادي الملكي في الفترة القادمة.

وأوضح راموس أن مارتينيز يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للعب في ريال مدريد فضلاً عن درايته الكاملة بالدوري الإسباني الذي يخوض غمار منافساته منذ بداية مسيرته.