وحصلت لاعبة روسيا البيضاء على بطاقة دعوة للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد لكنها انسحبت الاثنين.

وقال كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة في حساب البطولة على تويتر "من سوء الحظ لن يكون بوسع فيكتوريا السفر إلى أستراليا هذا العام. إنها تتطلع للعودة والمشاركة العام المقبل".

وحصلت الأسترالية أيلا تومليانوفيتش على بطاقة الدعوة بدلا من أزارينكا لخوض المسابقة في الفترة 15-28 يناير كانون الثاني.