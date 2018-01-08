وأظهرت لقطات مصورة مياها تتدفق من السقف على مكتب تسجيل دخول المسافرين لتغطي مساحات كبيرة في مبنى الركاب رقم أربعة.

وحدث توقف الرحلات بينما لا تزال مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة تعاني من برد قارس فيما انخفضت درجة الحرارة في نيويورك إلى ثمانية درجات مئوية تحت الصفر.

وأفادت هيئة مطارات نيويورك ونيوجيرزي التي تدير المطار بأنه جرى تعليق وصول الرحلات الجوية إلى مبنى الركاب رقم أربعة وجرى تحويل الركاب الذين وصلوا بالفعل إلى مبان أخرى.

ونصح المطار المسافرين عبر حسابه على موقع تويتر بمراجعة شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار.

ويأتي تدفق المياه بينما كان المطار يعود ببطء لعمله المعتاد بعد إغلاقه يوم الخميس بسبب العاصفة الشتوية.

وذكر موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتابع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء أكثر من 500 رحلة قادمة إلى مطار جون كنيدي أو منطلقة منه وجرى تأجيل ما يقرب من 1400 رحلة من صباح الجمعة إلى بعد ظهر الأحد.