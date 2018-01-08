وفاز سام روكويل في جائزة ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ثري بيلبوردز اوتسايد إيبنغ، ميسوري"، بينما حصلت أليسون جاني عن أفضل ممثلة مساعدة في فيلم "آي تونيا.

كما حصلت "ذس إز مي" في فيلم "ذا غريتست شومان" على جائزة الغولدن غلوب عن فئة الموسيقى التصويرية.

أما الفيلم كوكو فنال جائزة المهرجان عن فئة أفلام الأنيمي، بينما فاز الفيلم الألماني "إن ذا فيدز" بجائزة أفضل فيلم أجنبي بالمهرجان.

وفي كتابة السيناريو حصد مارتين ماك دوناغ جائزة المهرجان عن فيلم "ثري بيلبوردز أوتساي إيبينغ، ميزوري"

بينما حصلت نيكول كيدمان على جائزة أفضل ممثلة في فئة السلسلة القصيرة أو الأفلام التلفزيونية عن دورها في "بيغ ليتل لايز".

ونالت راشيل بروسناهان أفضل ممثلة كوميدية في الدراما التلفزيونية عن مسلسل "ذا مارفيلاس مسز ميزل".

وفي فئة الدراما فاز سترلنغ كي بروان عن دوره في مسلسل" هؤلاء نحن" بينما فازت إليزابيث موس عن دورها في حكاية خادمة.

حكاية خادمة

وحكاية خادمة مسلسل درامي أميركي في 10 حلقات، حيث تمتد كل حلقة ما بين 47 دقيقة إلى ساعة كاملة.

وسبق وأن حصل المسلسل على جائزة أفضل دراما في حفل توزيع جوائز الإيمي التاسع والستون لعام 2017 ليصبح أول مسلسل يبث على الانترنت يحصل على هذه الجائزة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية مارغريت آتوود وهي بذات العنوان، ويحكي قصة شابة تضطر للعمل كخادمة وتكافح في ظل نظام ديكتاتوري.

تحاول الرواية تسليط الضوء على حقوق المرأة وتحررها من القيود التي يفرضها عليها المجتمع.

وجائزة الغولدن غلوب هي مجموعة جوائز أميركية سنوية للأفلام والتلفزيون، حيث أنشئت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.