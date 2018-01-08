وقال الحزب إن صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح.

وقال الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في بيان تلاه في مؤتمر صحفي "استنادا إلى النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية فقد تكلف الشيخ صادق بن أمين أبو راس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة وباركت اللجنة العامة قيامه بذلك حتى انعقاد المؤتمر العام".