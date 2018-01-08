واحتل المركز الثاني الإصدار الجديد من فيلم إنسيداس ذا لاست كي أو "غدرا: المفتاح الأخير"،. وتجاوز الفيلم التقديرات في عطلة نهاية الأسبوع ليحصد أكثر من 29 مليون دولار في مبيعات التذاكر خلال الأيام الثلاثة.

وما زال فيلم ستار وارز أو "حرب النجوم" يحتل المراكز القيادية بعد أن حل ثالثا وحقق مكاسب بلغت 23 مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع.

أما المركز الرابع فذهب إلى الفيلم الموسيقي "أعظم شومان"، في حين جاء في المركز الخامس الكوميديا ​​الموسيقية "بيتش بيرفكت 3.