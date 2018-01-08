في المباراة الأولى، لم يجد سان جيرمان أي صعوبة في مستهل مبارياته للعام الجديد وحسم مباراته مع مضيفه رين في الشوط الأول الذي انهاه برباعية نظيفة.

وتقاسم أهداف سان جيرمان الثلاثي كيليان مبابي (9 و76) والبرازيلي نيمار (17 و43) والأرجنتيني انخل دي ماريا (24 و74)، فيما جاء هدف رين من ركلة جزاء نفذها بنجامان بوريجو (66).

وعلى "ستاد فيلودروم"، عانى مرسيليا لتخطي ضيفه فالنسيين من الدرجة الثانية اذ احتاج للتمديد لكي يخرج فائزا 1-صفر.

ويدين فريق المدرب رودي غارسيا بتجنب سيناريو مسابقة كأس الرابطة التي ودعها على يد رين بركلات الترجيح، إلى جوردان أمافي الذي سجل هدف التأهل في الدقيقة 103 من المباراة.

وإذا كان مرسيليا عانى الأمرين للخروج فائزا من مباراته الأولى لعام 2018، فإن مصير بوردو كان أسوأ إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه المتواضع غرانفيل من الدرجة الرابعة 1-2 بعد التمديد في مباراة أكملها فريق الدرجة الأولى الذي لم يحقق اي فوز منذ اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بثمانية لاعبين.