وتمت عمليتا الإنقاذ مقابل سواحل القره بولي (50 كلم شرق طرابلس) وأجازتا نقل 290 مهاجرا إلى العاصمة.

ولم يعرف أسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الأفريقية.

وأفاد بابا كوني من مالي عن انقطاع محرك الزورق بعد تسرب الماء إليه مؤكدا "كنا متوقفين منذ الساعة السادسة فجرا" عندما وصلت البحرية الليبية بعد الظهر.

وأشارت مصادر إلى أن 150 مهاجرا آخر كانوا في مركب آخر موشك على الغرق عند وصول الإنقاذ.

ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي إنقاذ.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت الداخلية الإيطالية أن جهود إيطاليا لثني المهاجرين عن الانطلاق من ليبيا أثمرت تراجعا بنسبة 70% في عمليات الإبحار من هذا البلد في النصف الثاني من 2017 مقارنة بالعام السابق.

وحدت العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إيطاليا في العام الفائت بـ119 ألفا تقريبا.