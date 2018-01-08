ووجه النجم البرازيلي رسالة مقتضبة، قال فيها "تحية لجماهير برشلونة، أنا بالفعل هنا. الحلم أصبح حقيقة وأراكم غدا"، في إشارة إلى تقديمه رسميا الاثنين في معلب كامب نو.

ونشر برشلونة الفيديو غداة الإعلان عن انتقال كوتينيو (25 عاما)، في صفقة تقدر قيمتها بـ 160 مليون يورو، تتوزع بين 120 مليونا كبدل انتقال، و40 مليونا كمكافآت وحوافز.

ووضع هذا الإعلان حدا لأشهر من التقارير والجدل حول لاعب الوسط المهاجم الذي كان يرغب في الانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، إلا أن ناديه الإنجليزي رفض أكثر من عرض تقدم به النادي الإسباني.

وفي حال تمت الصفقة بالمبلغ الذي قدرته وسائل الإعلام، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل في أغسطس 2017 من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

والفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل من موناكو إلى سان جرمان أيضا (على سبيل الإعارة لموسم واحد يليه خيار شراء نهائي)، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليونا.