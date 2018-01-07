وأصبح نوتنغهام فورست أول فريق يخرج أرسنال من الدور الثالث للمسابقة تحت قيادة فينغر.

وأحرز إيريك ليكاي هدفين ليمنح نوتنغهام صاحب الأرض التقدم 2-1 بنهاية الشوط الأول بعدما أدرك بير مرتساكر التعادل للفريق اللندني.

وجعل بن بريرتون، وهو واحد من سبعة لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاما أو أقل في تشكيلة فورست، النتيجة 3-1 من نقطة الجزاء في الدقيقة 64.

واستغل داني ويلبيك خطأ من حارس المرمى ليقلص الفارق لأرسنال قبل 12 دقيقة على النهاية لكن فورست حصل على ركلة جزاء أخرى سجل منها كيران دويل الهدف الرابع.

وهذه أول مرة يخسر فيها أرسنال في الدور الثالث منذ عام 1996، والمرة الأولى منذ تولي المدرب أرسين فينغر المسؤولية.