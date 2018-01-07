وغاب ميسي وسواريز عن اللقاء الأول لبرشلونة في 2018، الذي جرى الخميس الماضي ضد سلتا فيغو في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، وانتهى بالتعادل 1-1.

وعاد النجمان، الأحد، إلى التشكيلة الأساسية، وسجلا الهدفين الأولين (في الدقيقة 12 لميسي و38 لسواريز)، قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد، الفائز السبت على خيتافي 2-صفر.

وعقب مشاركته في ربع الساعة الأخير من لقاء سلتا فيغو، بدأ الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (20 عاما) لقاء الأحد أساسيا، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ سبتمبر، وأجبرته على الاكتفاء بخوض 3 مباريات مع النادي الكتالوني، الذي ضمه الصيف المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (باحتساب الحوافز والمكافآت).