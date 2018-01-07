وأجرت الصحيفة تحقيقا سريا، كشف أن غوغل يضع إعلانات لوسطاء، يقومون بدورهم بـ "إحضار" المدمنين الباحثين عن علاج لمؤسسات خاصة ومكلفة لعلاج الإدمان.

ويحصل غوغل على نحو 200 جنيه إسترليني في كل مرة يدخل فيها شخص للموقع الإلكتروني للوسيط، الذي وضع إعلانه في غوغل.

يذكر أن المعلنين في غوغل، تظهر إعلاناتهم في أعلى وأول قائمة "نتائج البحث".

ويذكر الوسيط في إعلانه أن هناك "خطوط مساعدة مجانية" لتقديم المشورة، ليعمل بعدها على إحالة بعض المتصلين إلى واحدة من العيادات الخاصة، الأمر الذي يمنحه ربحا يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني في الشهر الواحد.

وقالت "ذا صنداي تايمز" إن ما تدفعه هذه المواقع لغوغل، يترتب عنه "بشكل مباشر" زيادة في التكلفة التي سيدفعها المدمن إلى العيادة.

وتستخدم إحدى العيادات 300 موقع إلكتروني "وسيط" لجذب الآلاف من المصابين بالإدمان.

يشار إلى أن "مواقع الوسطاء" تعد ممارسة غير قانونية في عدة ولايات بأميركا، لكنها ليست كذلك في المملكة المتحدة.