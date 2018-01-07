والحمولة عبارة عن قمر صناعي أنتجته شركة نورثروب غرومان، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية.

إلا أنه لحدود الساعة، يبقى الغرض من هذه البعثة وهذه الحمولة، التي يطلق عليها اسم "زوما" غامضا وغير معروف أساسا.

وذكر "ذي فيرج" أن "كل ما نعرفه حتى الآن هو أن زوما سيتم تحميلها في صاروخ من فالكون 9، وسيتم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في فلوريدا".

وكان من المفترض أن تنطلق بعثة "زوما" في أواخر نوفمبر الماضي، لكنها تأخرت مرارا لأسباب غير معروفة.

وستطلق بعثة زوما من منصة سبيس إكس، التي تم تجديدها مؤخرا في قاعدة كيب كانافيرال، وذلك بدلا من منصة الشركة القريبة في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا.