وقال رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي تديره الدولة، مهدي ناويد أدهم، "تعليم الإنجليزية في المدارس الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي، يخالف القوانين واللوائح".

ويأتي هذا في الوقت الذي تتهم فيه إيران "قوى خارجية" بإشعال التظاهرات التي تشهدها البلاد، والتي خرجت احتجاجا على الفساد والقمع.

وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات السلمية بالقوة، مما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال المئات، لممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم.