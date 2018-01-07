وكان النادي المصري أعلن هذا الأسبوع فسخ التعاقد مع يوفوفيتش (43 عاما) الذي تولى مهامه في أغسطس الماضي، وذلك بعد النتائج السيئة التي يحققها الفريق الأبيض في الدوري المصري.

والأحد، نشر النادي الأردني صورة ليوفوفيتش عبر حساباته على مواقع التواصل، مرفقة بعبارة: "عدنا لنصنع المجد من جديد". كما نشر النادي صورا من تدريب الفريق مع "المدير الفني للزعيم نيبوشا".

ويعود المدرب المونتينيغري إلى الفيصلي الذي قاده الموسم الماضي للفوز بثنائية دوري المحترفين وكأس الأردن، ولقب وصيف بطولة الأندية العربية لكرة القدم، ولقب كأس السوبر الأردني في انطلاق الموسم الحالي على حساب الجزيرة.

وتنتظر الفيصلي مواجهة أمام ناساف الأوزبكي في العاصمة طشقند في 30 يناير الحالي في إطار الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

كما يستعد الفيصلي لخوض غمار مرحلة الإياب من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، إذ يحتل حاليا المركز الرابع برصيد (19) نقطة متأخرا بفارق (5) نقاط عن الوحدات والرمثا ونقطتين عن الجزيرة.