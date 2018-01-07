وكان من المتوقع أن يحضر كوتينيو (25 عاما) في مدرجات الملعب، غداة الإعلان عن انتقاله في صفقة تقدر قيمتها بـ 160 مليون يورو، تتوزع بين 120 مليونا كبدل انتقال، و40 مليونا كمكافآت وحوافز.

ويريد برشلونة تقديم اللاعب رسميا في فعالية خاصة الاثنين، وظهوره قد يسلط الضوء على اللاعب الجديد بدلا من المباراة، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأمر الذي منع على الأرجح حضور كوتينيو إلى مدرجات الكامب نو لحضور مباراة اليوم.

وكان كوتينيو قد وصل إلى برشلونة مساء السبت بعد تأكيد انتقاله، وفق ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وفي حال تأكدت القيمة المقدرة للصفقة، سيصبح الدولي البرازيلي ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد مواطنه نيمار الذي انتقل في أغسطس الماضي من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي المنتقل من موناكو إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية (على سبيل الإعارة لموسم يليه خيار انتقال نهائي) في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو.