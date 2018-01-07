وقالت الوكالة إن عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس الفريق الطبي لعملية لفصل فرح وحنين، اطمأن على وضع التوأم.

وقال الربيعة إن "الوضع مستقر جداً والعملية تسير على ما يرام في مرحلتها السادسة، وهي فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض, التي تستغرق 3 ساعات".

وأضاف أن "الطفلة فرح هي توأم طفيلي ولا تمتلك مقومات الحياة، ومن المتوقع أن تفقد، على اعتبار أنها لا تمتلك قلباً أو رئتين ولا مخاً".

وأوضح "العملية تسير كما خطط لها بنجاح، وإن شاء الله ستسجل المملكة النجاح الـ45 لعمليات فصل التوائم"، مشيراً إلى أن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. دائماً ما تضرب أمثلة يحتذى بها في العمل الإنساني".

كما ذكر أن هذه العملية تتم بتوجيه من ولي العهد "وهذا تأكيد أن المملكة تقف دائماً لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق".

يذكر أن عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني "فرح وحنين" كانت قد بدأت صباح الأحد في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.