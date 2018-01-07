وجرى تصوير الفيديو من طرف جيمس جافنز (22 عاما) وصديقه ريان بوترورث أثناء جولة كانا يقومان بها في منطقة إيستمور في ويكفيلد عند الساعة 5:30 من ليلة رأس السنة الجديدة.

ويظهر مقطع فيديو جسما غامضا أخضر اللون يتوهج في السماء. وكان يعتقد جافنز وبوتروث في البداية أن الأمر يتعلق بالألعاب النارية.

وقال جافنز "كان مشهدا غامضا ومدهشا في نفس الوقت.. يجب أن نسأل أحد الخبراء لنكتشف حقيقة هذا الجسم". وأضاف "كان عبارة عن ضوء كبير ومشرق.. كان يسير بسرعة كبيرة ولوقت طويل".

وشاهد الفيديو إلى حدود الآن أكثر من مليون ونصف شخص في جميع أنحاء العالم. وكانت تعليقاتهم حول الجسم متباينة، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من إحدى الجهات المسؤولة.