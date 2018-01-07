وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن كوتينيو وصل إلى برشلونة يوم السبت، وسيشاهد مباراة الفريق الكتالوني ضد ليفانتي من مدرجات ملعب "كامب نو".

ولم يسافر كوتينيو مع زملائه السابقين في ليفربول إلى الإمارات، ومن الواضح أنه ودعهم قبل ذلك وانتقل إلى مدينة برشلونة.

وينتظر أن يجري اللاعب البرازيلي الفحص الطبي يوم الاثنين، وقد يكون بعدها جاهزا لخوض أولى مبارياته مع برشلونة في مواجهة سيلتا فيغو في مباراة كأس الملك يوم الخميس.

وانضم كوتينيو إلى صفوف "البلاوغرانا" بموجب عقد يمتد لما تبقى من الموسم الحالي، بالإضافة إلى خمسة مواسم أخرى، علماً أن قيمة كسر العقد تبلغ 400 مليون يورو.

وقالت الصحف إن قيمة التعاقد مع اللاعب البرازيلي بلغت 160 مليون يورو، لتكون بذلك أعلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي والفريق الكتالوني وثاني أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد مواطنه نيمار.