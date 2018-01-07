وتم اختيار 3 مشجعين لأندية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وبروسيا مونشنغلادباخ، اعتقدوا أنهم سيشاركون في لقاء تلفزيوني.

وقام شخصان بتأدية شخصيتي "مستكشفي مواهب"، وإجراء لقاء مسبق مع المشجعين، قبيل اللقاء التلفزيوني المزيف.

واستهل الشخصان حديثهما بالقول إن اللاعبين يستغلون فترة الانتقالات لتغيير نواديهم مقابل المال، في محاولة لإقناع المشجعين بالاستماع للعرض وتغيير نواديهم.

وقدم الشخصان عروضا للمشجعين، ليصبح كل واحد منهم "المشجع الأول" لناد آخر، مشيرين إلى أن وجوه المشجعين ستوضع على حافلات النادي الجديد وستدخل في حملة إعلانية كبيرة.

كما قدما مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة، لإقناعهم بالتخلي عن فرقهم المفضلة.

من جانبهم، رفض جميع المشجعين هذه العروض، وقال أحدهم إنه "ليس مستعدا لبيع هويته"، فيما أكد الآخر أن الأمر لا يتعلق بالمال، وإنما "بقلبه".

وخرج المشجعون من الغرفة بعد انتهاء اللقاء، ليجدوا مجموعة كبيرة من مشجعي فريقهم المفضل وهم يصرخون ويهللون دعما لهم.

وأنهى البوندسليغا الفيديو بشعار: "المشجعون الحقيقيون ليسوا للبيع"، وأشار إلى أن مباريات الدوري الألماني ستستأنف في الثاني عشر من يناير.