ووقع الانفجار في ساحة قريبة من محطة فاربي غارد، في بلدة هودينجه، في الضاحية الجنوبية من العاصمة ستوكهولم.

وقد أصيب رجل في العقد السادس من العمر ونقل إلى المستشفى بحال حرجة، لكنه توفي بعد الظهر كما أعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني.

وأصيبت امرأة تبلغ 45 عاما كانت ترافقه، بجروح طفيفة في وجهها.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ستوكهولم سفين-إيرك أولسون لوكالة فرانس برس أن "الرجل التقط غرضا عن الأرض انفجر فورا". حسب شهود عيان.

وذكرت صحيفتا "إكسبرسن" و"أفتونبلاديت" أن الجهاز الذي انفجر قد يكون قنبلة.

لكن أولسون أشار إلى أنه "من المبكر قول ذلك. لا يزال التقنيون يعملون. لا شيء يشير إلى أن الثنائي كان مستهدفا".

وقال إنه ليس هناك أي عنصر يشير إلى أن العمل إرهابي.