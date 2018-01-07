وقالت ماي في تصريحات نقلتها "رويترز": "عندما تعاملت مع الرئيس ترامب ما رأيته هو شخص ملتزم بضمان أنه يتخذ قرارات تصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة".

ونفى ترامب اتهامات الكاتب مايكل وولف الذي أتيح له الدخول إلى البيت الأبيض بشكل كبير وعلى نحو غير عادي خلال أوقات كثيرة من العام الأول لترامب في السلطة.

وقال ترامب إن تاريخه المهني وفوزه في الانتخابات يؤكدان أنه "عبقري راجح العقل جدا".

وذكرت ماي أن ترامب سيزور بريطانيا كما هو مقرر دون أن تفصح عن تفاصيل الزيارة.