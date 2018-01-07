ويقول السكان المحليون إن هذه العادة تمتد لقرون مضت، لكن لا أحد يعرف بالضبط ما ترمز إليه، أو لماذا يقدم الآباء على شراء علب السجائر لأطفالهم وتشجيعهم على المشاركة في هذا التقليد؟

السن القانونية لشراء التبغ في البرتغال هو 18 عاما، لكن لا يوجد شيء يمنع الآباء من جعل أطفالهم يدخنون، كما أن السلطات البرتغالية لم تتدخل لوقف هذه العادة.

وتشير صاحبة مقهى تبلغ من العمر 35 عاما، إلى العرف كسبب في منحها السجائر لأبنتها كي تدخنها. وتقول: "لا أرى أي ضرر في ذلك، لأنهم في الواقع لا يدخنون، إنهم يستنشقون الدخان ويزفرونه على الفور".