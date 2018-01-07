وأضافت في بيان "قبضت الوحدات العسكرية مساء السبت على الإرهابي الخطير برهان البولعابي بعد إصابته بطلق ناري برجله وحجزت سلاح كلاشنيكوف ومخزن به 20 خرطوشة في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم".

وتابعت "قامت إحدى التشكيلات العسكرية بالرمي على مجموعة مسلحة وألقت القبض على الإرهابي المذكور بعد أن تخلى عنه مرافقوه".

وأوضح البيان أن برهان البولعابي المولود في 24 مايو 1991 يعد"أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجند الخلافة وهو أمير سرية".

وتابع البيان "هذا ولا تزال العملية متواصلة لتعقب بقية أفراد المجموعة".

وتشن قوات الأمن والجيش حملات واسعة ضد المتشددين الموالين لتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وتنظيم داعش منذ هجومين كبيرين في 2015 استهدفا فندقا في سوسة ومتحف باردو وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى من السياح.