وفي تقرير سنوي، ذكرت منظمة (ييش دين) أنها رصدت 225 ملف تحقيق في هجمات منذ عام 2014.

من بين 185 قضية تم فحصها، ذكرت المنظمة أن لوائح اتهام صدرت بحق 21 قضية فقط - أي بنسبة 11.4 بالمائة.

ورغم أن هذه الأرقام تشير لزيادة في عدد لوائح الاتهام مقارنة بالسنوات الماضية، فقد ذكرت المنظمة أن النتائج لا تزال تظهر أن إسرائيل "فشلت في الوفاء بواجبها المتعلق بضمان سلامة الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة."

نتيجة لذلك، قالت المنظمة إن الفلسطينيين امتنعوا بشكل متزايد عن اللجوء للشرطة.

يشار إلى أن كثيرا ما تنتقد ييش دين السلطات الإسرائيلية والسياسات الحكومية في الضفة الغربية.