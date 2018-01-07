واعتبر البيان أن أردوغان من خلال هذه الزيارة "كشف للفرنسيين عن وجهه الحقيقي، إنه ديكتاتور يتكلم وكأنه في قصره، يزدري المعايير الأوروبية التي يدعي انتماءه إليها".

وأضاف أن أردوغان "قال في باريس ما يقوله في أنقرة، مبرراً موجات الاعتقال المرتبطة بأحداث تموز 2016، مهاجماً الأكراد مع أنهم حاربوا تنظيم داعش، ومؤنباً صحافياً سأله حول دعم الحكومة التركية للتنظيم"، وفقا لما ذكرت "فرانس برس".

وكان أردوغان هاجم بشدة خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون صحافياً فرنسياً سأله عن معلومات تفيد بقيام أنقرة بتسليم أسلحة إلى التنظيم الإرهابي في سورية خلال العام 2014.