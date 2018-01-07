وقال التحالف إن الزورق كان يجوب مياه البحر الأحمر ويشكل تهديدا للملاحة البحرية، إذ كان يستهدف سفنا تجارية على خطوط الملاحة الدولية.

على صعيد آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية، بمقتل 23 مسلحا من ميليشيات الحوثي، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات للميليشيات، في مديريتي الخوخة وباجل، في الحديدة.

وقال مراسلنا إن ميليشيات الحوثي الإيرانية كثّفت عمليات زراعة الألغام البرية والبحرية في جبهة الساحل الغربي، بمساعدة خبراء من ميليشيات حزب الله اللبناني.