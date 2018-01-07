وكان من المعتقد أن بركان كادوفار على الساحل الشمالي في بابواغينيا الجديدة خامدا إلى أن بدأ يثور في الخامس من يناير.

وقال تشيني أوبرايان من مركز داروين للرماد البركاني لرويترزعبر الهاتف "هناك انبعاث مستمر للرماد البركاني في الوقت الحالي".

وأضاف أن الرماد المنبعث لا يسبب خطرا على الطيران بعد ولكن أي تغيير في اتجاه الرياح قد يؤثر على العمل في مطار ويواك.

وقالت مؤسسة ساماريتان الخيرية للطيران ومقرها الولايات المتحدة التي تشغل طائرات مائية تعمل في مناطق نائية في بابوا غينيا الجديدة، إنه تم إجلاء جميع سكان الجزيرة ولم تقع خسائر في الأرواح.

وأضافت "ليس لدينا أي تفاصيل بعد عن المكان الذي توجهت إليه الأسر ونأمل أن نحصل على مزيد من المعلومات قريبا".

وتشير تقديرات إعلامية إلى أن سكان الجزيرة يتراوح بين 500 شخص على الأقل إلى أكثر من 600.