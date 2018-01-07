وفازت مؤلفة ومخرجة الفيلم ذاته، غريتا غيرويغ، بجائز أفضل مخرج وأفضل كاتب سيناريو لدى تصويت الجمعية في نيويورك يوم السبت.

ونالت سالي هوكينز جائزة أفضل ممثلة لدوريها في فيلم "ذا شيب أوف ووتر" و "ماودي"، بينما فاز دانيال كالويا بجائزة أحسن ممثل لدوره في فيلم "غيت آوت".

وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى لوري ميتكالف لدورها في فيلم "ليدي بيرد" بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد إلى ويليم دافو عن فيلم "ذا فلوريدا بروجيكت".

وفاز فيلم "بليد رانر 2049" بجائزة أفضل تصوير سينمائي.

وتتألف الجمعية من 59 من أبرز نقاد السينما الأميركية، وقد تمكن أعضاء الجمعية الذين لا يعيشون في نيويورك من التصويت على الجوائز عبر الإنترنت.