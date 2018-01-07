وقال المصدر ذاته إن "المؤسف في الأمر هو أن التمثال يتشابه كثيرا مع التمثال الكارثي الذي صمم خصيصا لرونالدو في مطار ماديرا بالبرتغال خلال السنة الماضية".

واجتاحت المواقع الاجتماعية موجة من السخرية والتهكم على التصميم، حيث اعتبر ناشطون أن التمثال لا يشبه رونالدو.

وقال أغلبهم "هذا ليس رونالدو".

وتم عرض 40 تمثالا للاعبي بعض المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، الذي سيجرى العام الجاري، وذلك خلال مهرجان "ليدوفايا موسكفا".

وتم استخدام ما يصل إلى ألفي طن من الجليد، من بحيرة بايكال وبحيرات بالقرب من يكاترينبورغ وأرخانجلسك، لصنع تماثيل نجوم كأس العالم.