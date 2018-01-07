واتفقت الكوريتان، الجمعة، على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تبحثا مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وذكرت وزارة التوحيد أن الوفد الكوري الشمالي إلى الاجتماع، الذي سيتم عقده الثلاثاء في قرية الهدنة في بانمونغوم، سيترأسه ري سون-غون رئيس إدارة الشؤون الكورية.

وأبلغت بيونغيانغ الجنوب بأن 4 مسؤولين آخرين سوف يرافقون ري، بمن فيهم مسؤولون عن الرياضة.

وكان مسؤول أولمبي كوري شمالي كبير قد صرح، السبت، أن بلاده ستشارك "على الأرجح" بدورة الألعاب الأولمبية بكوريا الجنوبية.

واتفقت واشنطن وسول من جهة أخرى على أن تؤجلا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية، مناوراتهما العسكرية السنوية التي تؤدي في كل مرة إلى تفاقم التوترات في شبه الجزيرة.