واحتاج نابولي إلى أكثر من ساعة قبل أن يكسر صمود فيرونا المتعثر، ويفوز 2-صفر، بينما سجل فيدريكو برنارديسكي هدفا في الشوط الثاني، ليهدي يوفنتوس الفوز 1-صفر على كالياري في لقاء عنيف شهد إصابة باولو ديبالا القادم من الفريق حامل اللقب.

وحقق بنيفنتو، الذي فشل في الفوز في أول 18 مباراة في الدوري، انتصاره الثاني على التوالي بتغلبه 3-2 على سامبدوريا، وبدأ المدرب والتر ماتساري مسيرته مع تورينو بالفوز 3-صفر على بولونيا.

ويملك نابولي، الذي يسعى لوضع حد لسيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر ستة مواسم، 51 نقطة من 20 مباراة في الصدارة متقدما بنقطة واحدة فقط على يوفنتوس ثاني الترتيب، وسط سباق مثير على الصدارة.

ويأتي إنترناسيونالي، الذي لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات بالدوري عقب تعادل 1-1 مع فيورنتينا الجمعة، ثالثا وله 42 نقطة، بينما تقدم لاتسيو إلى المركز الرابع (40) ثم روما (39).