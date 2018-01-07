ولم تتعرض جورجيس تقريبا لأي مشكلات أمام المصنفة الثالثة عالميا واستغلت الإرسال القوي والضربات الأمامية المؤثرة لتحسم سريعا الكثير من النقاط.



وعززت جورجيس (29 عاما)، والتي تشارك في بطولة أوكلاند بشكل سنوي منذ ظهورها الأول في 2010، سجل انتصاراتها المتتالية إلى 14 فوزا بدءا من العام الماضي عندما فازت باللقب في موسكو ثم بلقب آخرفي بطولة تشوهاي بالصين.

وقالت جورجيس "ينتابني شعور مذهل والأمر لا يتعلق بالفوز باللقب هنا بل بسبب ثبات مستواي في الأشهر الأخيرة الماضية".

وأضافت "أصبحت أكثر نضجا ويعود الفضل في ذلك إلى فريقي الذي نجح حقا في تغيير طريقة تفكيري".

وتسببت الظروف الجوية السيئة في تغيير موعد بعض المباريات في نيوزيلندا.

واضطرت جورجيس ووزنياكي إلى خوض مباراتي دور الثمانية والدور قبل النهائي أمس السبت.

وسبق للاعبتين بلوغ النهائي في أوكلاند سابقا إذ خسرت اللاعبة الألمانية أمام سلون ستيفنز في 2016 بينما خسرت وزنياكي أمام فينوس وليامز قبلها بعام واحد.